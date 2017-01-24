BM: Astana görüşmelerinde sonuç bildirisi yakın

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde dün başlayan Suriye görüşmelerinde ikinci güne girildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, tarafların bir sonuç bildirisinde uzlaşmaya yakın olduklarını belirtti.

Reuters'ın haberine göre, Suriyeli muhalifler adına görüşmeleri yürüten delegasyonun sözcüsü Yahya El Aridi ise, gazetecilere yaptığı açıklamada muhalif gruplar olarak herhangi bir bildiriye imza atmayacaklarını açıkladı.

Suriye barış görüşmelerinin ikinci gününde, AFP'ye konuşan Yahya El Aridi, "Her şey iyi gidirse, bugünün nihai gün olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Aridi bugünkü görüşmelerde delegasyonunun Suriye rejiminden temsilcilerle yüz yüze görüşecekleri yönünde bir beklentisi olmadığını ifade etti.

Staffan de Mistura, Astana görüşmelerinde tarafların "düşmanlıkların bitirilmesine" yönelik çalışmaları sürdürdüğünü, ancak siyasi bir çözüm arayışında olmadıklarını ifade etti.

Mistura, "Burada çok yoğun tartışmalar yürütülüyor çünkü bu, bir kağıt parçasından ibaret değil. Düşmanlıkların sona erdirilmesiyle yani Suriyelilerin yaşamlarıyla ilgili bir konu."

Muhaliflerin askeri liderleri ve Esad yönetimi, Astana görüşmelerinin ilk gününde aynı masada oturmayı kabul etmemiş, farklı odalarda yer alan heyetler garantör ülkeler aracılığıyla görüşmelere başlanmıştı.

Aridi, BBC'nin konuyla ilgili sorusu üzerine, "Eğer kalıcı bir çözüm olacaksa formaliteler o kadar önemli değil" diyerek karşılıklı görüşmelerin ihtimal dışı olmadığı mesajını vermişti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye'de savaşan tarafların Türkiye, İran ve Rusya'nın garantörlüğünde yürüttüğü görüşmelerin ikinci gününde nihai bir deklarasyonun ortaya çıkması bekleniyor.

Özellikle dünkü görüşmelerin gerginliği sürmesine rağmen bugün muhalifler görüşmelerin sonucuyla ilgili daha olumlu mesajlar verdi.

Suriye'deki muhalif askeri grupların sözcülerinden Usama Ebu Zeid, Barada vadisinde Suriye ordusu tarafından yürütülen operasyonlara atıfta bulunarak, Rusya'nın burada bir ateşkesin sağlanması için taahhütte bulunduğunu söyledi. Rusya'nın kayda değer açıklamalar yaptığını belirten Zeid, "Yine de onlardan daha fazla detaylı açıklama bekliyoruz" dedi.

Muhalifler görüşmelerin başından beri Barada bölgesindeki operasyonların durdurulmasını talep ediyor.

Staffan de Mistura görüşmelerin sürdüğü otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nihai deklarasyondan uzak değiliz. Üzerinde hayli çalışıldı. (...) Her dakika önemli. Çünkü nihai deklarasyon ortaya çıkmasından önce son ana kadar çok yoğun tartışmalar oluyor. Çünkü bu sadece bir kağıt parçası değil. Bu insanların hayatını kurtarmayı sağlayacak, düşmanlıkların sona erdirilmesi anlamına geliyor" dedi.

Görüşmelerin başladığı Pazartesi günü BBC'nin sorularını yanıtlayan ve isminin yayınlanmamasını isteyen bir komutan muhaliflerin, Suriye ordusunun operasyon düzenlediği Wadi Barada bölgesini de kapsayacak şekilde, ülke genelinde bir ateşkesin uygulanmasını istediklerini söylemişti.

Esad'ın 6 ile 12 ay arasında bir sürede gitmesini istediklerini söyleyen komutan, Esad'ın ayrılmasının radikalleşmenin önünü keseceğini ve muhaliflerin sivillerin güveninin kazanmasına destek olacağını vurgulamıştı.

Diğer muhalefet sözcüleri de herhangi bir yeni aşamaya geçilmeden önce ateşkesin uygulanması konusunu vurguluyorlar.

Muhalifler adına görüşmeleri yürüten delegasyonun toplantılar sırasında bir karar verme yetkileri bulunmuyor. Bu tür kritik konularda, gerideki 20 kişilik gruba dönerek, onların onayıyla bir karara imza atabiliyorlar.