BM askerlerine cinsel istismar suçlaması



BM sözcüsü Stéphane Dujarric, cinsel istismar iddiaları kapsamında üç ayrı ülkeden barış gücü askerinin sorgulandığını açıkladı. Dujarric, zanlıların Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) müfettişlerine ifade verdiklerini söyledi. Sözcü, iddialara göre 4 kız çocuğunun cinsel istismar mağduru olduğunu kaydetti.

'BM iddiaları aydınlatmada başarısız oldu'

Bağımsız müfettişlerce geçen ay yayınlanan bir raporda BM'nin iddiaları aydınlatmada başarısız olduğu belirtilmişti. Bu yılın nisan ayında Fransız askerlerinin çocuklara cinsel istismarda bulundukları iddiaları ortaya atılmıştı. İddialar, Bangui yakınlarındaki kampta, 2013 Aralık – 2014 Haziran dönemini kapsıyor. Buna göre yaşları 9 – 13 arasında değişen çocuklar yiyecek ya da para karşılığında cinsel ilişkiye zorlandı. İlgili makamların konu medyaya yansıdıktan sonra iddiaların üzerine gittikleri belirtildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapan 4 Fransız askeri, çocuklara cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla geçen ay bir Fransız mahkemesinde ifade vermişti. İddialarla ilgili 14 Fransız askerinin yanı sıra Ekvator Ginesi ve Çad'dan askerlerin adı geçiyor.

10 binden fazla asker görev yapıyor

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı Müslüman grupların ittifakı 'Séléka' 2013 yılının Mart ayında dönemin Devlet Başkanı François Bozizé'yi devirerek olayları başlatmıştı. Bunun üzerine ülkede Hırıstiyan – Müslüman çatışması patlak vermişti. Fransa, 2013 yılı sonunda eski sömürgesine askeri müdahalede bulunmuş, 2014 yılında kısaca MINUSCA adı verilen BM Barış Gücü misyonu göreve başlamıştı. Barış Gücü kapsamında ülkede 10 binden fazla asker görev yapıyor.