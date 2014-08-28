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Dünya
Deutsche Welle

43 BM askeri Golan tepelerinde esir alındı

Birleşmiş Milletler, Golan Tepeleri'nde BM Barış Gücü'ne bağlı 43 askerin silahlı gruplar tarafından alıkonulduğunu açıkladı

28 Ağustos 2014 21:34

Birleşmiş Milletler, perşembe günü New York'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile Suriye arasındaki Golan Tepeleri'nde mavi bereli 43 askerin yakalanıp, alıkonulduğunu belirtti. Arap medyası, silahlı grupların El Nusra Cephesi üyesi olduklarına yer veriyor.

Golan Tepeleri'nde iki ülke arasındaki ateşkes hattı yakınındaki bölgeyi denetim altında tutan barış gücü askerlerinin, Suriye ordusu ile silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sonrasında Suriye'nin güneybatısındaki Kunetra'da alıkonuldukları belirtildi. Birleşmiş Milletlerin askerlerin serbest bırakılması için girişimlerin sürdüğü açıklandı.

BM sözcüsü Stephane Dujarric, askerlerin alıkonulmadan önce Kunetra’da yoğun çatışmaların meydana geldiğini kaydetti. Ateşkes hattındaki diğer 81 askerin bulundukları yerlerden ayrılamadıkları belirtildi.

Salı günü aralarında El Nusra Cephesi üyelerinin de bulunduğu Suriye'deki silahlı grupların Kunetra geçiş noktasının kontrolünü ele geçirdikleri bildirilmişti. İsrail, çıkan çatışmalarda bir subayının yaralanması üzerine Golan Tepeleri'nde kendi tarafını korumaya aldı.

Birleşmiş Milletler barış gücüne bağlı askerler 1974 yılından bu yana Golan Tepeleri'ndeki ateşkes hattında kontrolü sağlıyor. BM Barış Gücü misyonunda, Hindistan, İrlanda, Nepal, Hollanda ve Filipinlerden bin 223 askerin görev yaptığı bildiriliyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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