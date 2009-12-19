BM: Anlaşma tüm beklentilere cevap olmadı

T24 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Kopenhag'daki iklim zirvesinde ABD'nin de desteğiyle varılan anlaşmanın tüm beklentilere cevap veremediğini fakat "zorunlu bir başlangıç" olması açısından memnuniyetle karşıladığını söyledi.



BBC Türkçe servisinin haberine göre BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon bu konuşmayı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Çin ve Brezilya'nın da dahil olduğu dünya güçleriyle vardığı 'Kopenhag Mutabakatı'nın delegeler tarafından onaylaması ardından yaptı.



Kopenhag'daki BM İklim Zirvesi'nde varılan mutabakat, küresel sıcaklık artışının 2 dereceye ulaşmamasını amaçlayan çalışmalar yapılmasını ve gelişmekte olan ülkelere mali yardımı öngörüyor.



Ban, yasal bağlayıcılığı bulunmayan ancak uzlaşı niteliği taşıyan Kopenhag Mutabakatı'nın önümüzdeki yıl bağlayıcı hale getirilmesi çağrısında da bulundu.



Anlaşma, özellikle kalkınmakta olan ülkelerden gelen muhalefet nedeniyle uzun süre sonuca erdirilememişti.



Nikaragua ve Venezuela'nın da aralarında bulunduğu bir grup Güney Amerika ülkesi, karbon emisyonlarının azaltılmasıyla ilgili belirli hedeflerden yoksun olduğu nedeniyle söz konusu mutabakatın kabul edilemez olduğunu söylemişti.



Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin son oturumunda Kopenhag Mutabakatı'nın onaylandığı bu sabah açıklandı.



Açıklama ardından BM Genel Sekreteri Ban, "Nihayet, anlaşmaya mührü bastık" dedi.



Ban ayrıca "Belki tüm beklentilerimizi karşılamadı fakat tarafların katıldığı bu konferans zorunlu bir başlangıçtı" dedi.



Mutabakatın onaylanması öncesindeki tartışmalar



Zirve merkezinde bir konuşma yapan Barack Obama, katılımcı ülke heyetlerini bir anlaşmaya ulaşılabilmesi için birlikte hareket etmeye çağırmıştı.



Konuşması öncesinde Çin başbakanı Wen Jiabao ile bir saat boyunca görüşen Amerikan başkanı herhangi bir yeni taahhütte bulunmadı.



Brezilya cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kalkınmakta olan ülkelerden daha fazla fedakarlık beklenmemesi gerektiğini söyleyince salondan büyük bir alkış aldı.



Hindistan başbakanı Manmohan Singh ise zirveden kapsamlı bir anlaşma çıkmayabileceğini söyleyerek 2010 yılında bu yöndeki çalışmalara devam edilmesini teklif etti.



Az sayıda ülkenin hazırladığı bir taslak, önceki günkü müzakerelerde reddedilmişti, ancak gün boyu metinler tekrar tekrar yeniden kaleme alındı.



Sızan taslak anlaşma, küresel ısınmayı azami 2 santigrat derece ile sınırlamayı ve ikim değişimi ile mücadele etmeleri için yoksul ülkere yönelik bir fon oluşturulmasını hedefliyor.



Danimarka başbakanı Lars Lokke Rasmussen, Kopenhag'da dün gece önde gelen dünya liderleri ile yaptığı görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyledi.



Birleşmiş Milletler Çevre Programı direktörü Achim Steiner ise, BBC'ye yaptığı açıklamada, görüşmelerdeki krizin hala çözülemediğini söyledi.



Buna göre gece boyunca süren müzakerelerde sınırlı bir ilerleme sağlanabildi.



'Boş laflar'



Zirvenin son gününe ABD başkanı Obama ve diğer 118 dünya lideri de hazır bulunmuştu.



Zirvede dünya liderlerine hitap eden Amerikan başkanı Barack Obama, dünyanın başlıca büyük ekonomilerinin karbon salımlarını azaltmak için eyleme geçmesi gerektiğini söyledi.



Obama, salımları küresel ölçekte gözden geçirecek bir mekanizma olması gerektiğini, aksi takdirde verilecek sözlerin "sadece kağıtlardaki boş laflar" olarak kalacağını kaydetti.



ABD liderinin Kopenhag'a "konuşmaya değil, harekete geçmeye" geldiği sözlerine, kendisinden sonra kürsüye gelen Bolivya lideri tepki göstermişti.



Evo Morales, "Başkan Obama harekete geçme vakti geldi diyor. Harekete geçeceksek, sizden şunu istemeliyim - bu andan itibaren lütfen Kyoto Sözleşmesi'ni uygulayın." dedi.



Sera gazı salımında başı çeken ABD ve Çin, iklim zirvesinde bazı tavizler verebileceklerini belirtmişti.

