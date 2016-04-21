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Dünya
Deutsche Welle

BM Akdeniz'teki mülteci faciasını doğruladı

Birleşmiş Milletler içinde 500'den fazla mültecinin bulunduğu bir teknenin Akdeniz'de battığını doğruladı. Mültecilerin çoğunun öldüğü tahmin ediliyor.

21 Nisan 2016 00:42


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İtalyan yetkilerin iki gün önce bir mülteci teknesinin battığı yönündeki haberini doğruladı. İçinde 500'den fazla yakın mültecinin bulunan teknenin Libya ile İtalya arasında battığı belirtildi.

Tekneden kurtulan 41 kişinin Yunanistan'ın Kalamata adasına ulaştığını kaydeden BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Güney Avrupa Sözcüsü Carlotta Sami, kurtulanların Somali, Etiyopya ve Sudanlı olduğunu ve bu kişilerle görüştüklerini ifade etti.

Sami, sağ kurtulan mültecilerin anlatımları doğrultusunda, Libya'nın Tobruk Limanı yakınlarından kalkan ve Avrupa'ya doğru yola çıkan teknenin bozuk olduğunu vurguladı.

Olayın Akdeniz'de Libya ve İtalya arasında meydana geldiğini dile getiren BM sözcüsü Sami, insan kaçakçılarının denizin ortasında mültecilerden daha büyük bir tekneye binmelerini istediğini ve bu sırada teknenin yığılma ve şiddetli sallantı sonucu battığını tahmin ettiklerini söyledi.

Sami, bazı mültecilerin küçük bir bota binerek kurtulmayı başardıklarını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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