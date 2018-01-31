T24 LogoT24 Logo
Gündem

BM: Afrin'deki sivil kayıplar endişe verici

"Haberlere göre, kadın ve çocuklar dahil birkaç kişi öldürüldü"

31 Ocak 2018 16:18

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri sözcülerinden Farhan Haq, Afrin’e yönelik hava saldırılarında sivillerin öldüğü yönündeki haberlerden endişe duyduklarını belirtti.

Haq, "BM, Afrin çevresindeki saldırıların sonucu siviller ve sığınmacılar arasında zarar görenlerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyor. Saldırılar ayrıca sivil altyapıyı etkilemiştir. Dün Şeyh, El Haddid ve Kobali köylerine saldırılarla ilgili haberleri duyduk. Haberlere göre, kadın ve çocuklar dahil birkaç kişi öldürüldü" ifadelerini kullandı.

YPG'nin bazı sığınmacıların çatışmanın yaşandığı yerleri terk etmesine engel olduğunu aktaran Haq, "BM, tüm tarafları ve onlar üzerinde etkiye sahip herkesi, sivillere korumayı, hareket özgürlüğünü ve ayrıca acilen gereken insani yardımı sağlamaya çağırıyor" dedi.

 

ETİKETLER

Birlemiş MilletlerFarhan HaqAfrinsivilZeytin Dalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24