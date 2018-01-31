BM: Afrin'deki sivil kayıplar endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri sözcülerinden Farhan Haq, Afrin’e yönelik hava saldırılarında sivillerin öldüğü yönündeki haberlerden endişe duyduklarını belirtti.

Haq, "BM, Afrin çevresindeki saldırıların sonucu siviller ve sığınmacılar arasında zarar görenlerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyor. Saldırılar ayrıca sivil altyapıyı etkilemiştir. Dün Şeyh, El Haddid ve Kobali köylerine saldırılarla ilgili haberleri duyduk. Haberlere göre, kadın ve çocuklar dahil birkaç kişi öldürüldü" ifadelerini kullandı.

YPG'nin bazı sığınmacıların çatışmanın yaşandığı yerleri terk etmesine engel olduğunu aktaran Haq, "BM, tüm tarafları ve onlar üzerinde etkiye sahip herkesi, sivillere korumayı, hareket özgürlüğünü ve ayrıca acilen gereken insani yardımı sağlamaya çağırıyor" dedi.