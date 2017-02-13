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BBC Türkçe

BM: Afganistan'daki hava saldırılarında 18 sivil öldü

Birleşmiş Milletler, Afganistan'ın Helmand bölgesinde düzenlenen hava saldırılarında neredeyse tamamı kadın ve çocuklardan oluşan 18 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

13 Şubat 2017 16:29

Birleşmiş Milletler, Afganistan'ın Helmand bölgesinde düzenlenen hava saldırılarında neredeyse tamamı kadın ve çocuklardan oluşan 18 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, sivil ölümleri 9 ve 10 Şubat günlerinde düzenlenen hava operasyonları sırasında yaşandı.

NATO'ya bağlı Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ABD önderliğindeki koalisyonun hava operasyonları, Helmand bölgesinde son dönemde artan Taliban saldırılarına karşılık olarak düzenlendi.

Taliban tarafından bölgenin başkenti Lashkar Gah'da düzenlenen ve banka önündeki Afgan askerleri hedef alan intihar saldırısında 7 sivil hayatını kaybetmişti.

Helmand, Afganistan içindeki silahlı çatışmalardan en çok etkilenen ikinci bölge konumunda. 2016 yılında bu bölgede toplam 891 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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