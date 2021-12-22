BM, Afganistan'da güvenlik için Taliban militanlarına 6 milyon dolar ödeme teklif etti

Birleşmiş Milletler, Taliban yönetimi altındaki Afganistan İçişleri Bakanlığı güvenlik personeline gelecek yıl için 6 milyon dolar ödeme yapmayı önerdi.

Reuters'ın bir BM iç yazışması ve konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre söz konusu fon, BM ofislerinin güvenliğinin sağlanmasında görevli Taliban savaşçılarına ödenecek.

Teklife göre meblağ, örgüt savaşçılarının aylık maaşlarını sübvanse etmek için kullanılacak. Ayrıca Batı destekli eski Afgan hükümetiyle yapılan bir anlaşmanın genişletilmesi kapsamında Taliban savaşçılarına aylık gıda yardımı sağlanacak.

İçişleri Bakanı BM yaptırım listesinde

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ilan ettiği geçici hükümetin İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani, ABD ve BM'nin yaptırım listesinde bulunuyor. Keza FBI'nın arananlar listesinde yer alıyor.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Taliban'a yapılan ödeme önerisiyle ilgili sorulara e-posta yoluyla yanıt verdi.

Sızan belgenin içeriğini yalanlamayan Haq, "Birleşmiş Milletler'in bir işveren olarak BM personelinin güvensiz alanlarda çalıştığı durumlarda ev sahibi devletlerin (güvenlik) kapasitesini güçlendirme ve gerektiğinde takviye etme görevi var." ifadelerini kullandı.

Bazı uzmanlar, önerilen ödemelerin Taliban ve üst düzey liderlerine yönelik ABD ve BM yaptırımlarını ihlal edip etmeyeceği yönünde soru işaretlerini akıllara getirdiğinin altını çizdi.

Taliban'ın İçişleri Bakanı ve son 20 yıldaki en kanlı saldırıların sorumlusu Hakkani örgütünün lideri Siracettin Hakkani, uluslararası arenada yaptırım uygulananlar listesinin başında yer alıyor.

Taliban üyelerine aylık 275 ile 319 dolar maaş

BM Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Afganistan'a Yardım Misyonu (UNAMA) bütçesinin şu anda gözden geçirildiğini, ancak misyonun 'tüm BM yaptırım rejimlerine tam uyumu sürdürdüğünü' kaydetti.

Önerilen fonlar, nakit sıkıntısı içerisindeki Taliban'ın Kabil'de bulunan 3 bin 500 BM personeli ve 10 saha ofisini koruma kapasitesini destekleyecek.

BM iç yazışması, 2022 için önerilen 4 milyon dolarlık güvenlik bütçesinin çoğunun Afganistan'da faaliyet gösteren 20 farklı BM ajansı tarafından paylaşıldığını belirtiyor. Belge, 'Birleşmiş Milletler personelini koruma konusundaki birincil sorumlulukları için (SOMA'da öngörüldüğü üzere) ev sahibi ülke kaynaklarının desteklenmesine ilişkin ödemeleri' oluşturuyor.

SOMA (Status of Mission Agreement), eski hükümetle yapılan "Misyon Statüsü Anlaşması" anlamına geliyor. Anlaşmaya göre, Birleşmiş Milletler, BM tesislerini koruyan polisin masraflarını sübvanse ediyor.

Belgeye göre, 4 milyon doların büyük kısmıyla, Taliban üyelerine ayda 275 ile 319 dolar arasında maaş ve kişi başına aylık 90 dolarlık yemek yardımı sağlanacak. Ayrıca belgede, UNAMA'nın diğer BM kurumlarıyla paylaşılan güvenlik bütçesinin dışında "benzer hizmetler için" yaklaşık 2 milyon dolar daha harcayacağı yer alıyor.

Ödemeler, daha önceki hükümet döneminde de gerçekleşiyordu ancak o süreçte başkent Kabil söz konusu ödemeye dahil değildi. Şimdi ise Kabil de dahil edilmiş durumda.

BM Sözcüsü Farhan Haq, ödemelerin örgütü yönetimi eliyle değil, doğrudan güvenlik sağlayan kişilerin kendilerine yapılacağı bilgisini paylaştı.