BM "eşcinselliğe idam cezası"nı itirazlara rağmen kınadı

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Ekim (DHA) – Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 13 ülkenin itirazına rağmen eşcinselliğin ölüm cezasına çarptırılmasını kınama kararı aldı.

BM\'nin 47 üyeli İnsan Hakları Konseyi’nde kınama kararı 27 ülke tarafından desteklenirken aralarında ABD’nin de bulunduğu 13 ülke eşcinselliğin ölümle cezalandırılmasının kınanmasına karşı oy verdi. Kınama kararına karşı oy kullanan 13 ülke Botswana, Burundi, Mısır, Etiyopya, Bangladeş, Çin, Hindistan, Irak, Japonya, Katar, Suudi Arabistan, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Şu anda eşcinsel birlikteliğin ölüm cezasına çarptırıldığı altı ülke var: İran, Suudi Arabistan, Sudan, Yemen, Nijerya ve Somali.

İnsan Hakları Konseyi, din değiştirme, tanrıya küfretme, zina ve rızalı eşcinsel ilişkilerin ölümle cezalandırılması uygulamasını kınadı. Karar ayrıca zihin engellilerin, suçun işlendiği anda 18 yaşını doldurmamış olanların ve hamile kadınların idamlarını da sert bir şekilde kınadı. Kararda zina suçlarında ölüm cezasının orantısız bir şekilde kadınlarda uygulandığına dikkat çekilerek endişeler belirtildi. ABD ve 12 ülkenin itirazına rağmen Cenevre’de yapılan oylamada kınama kararı 27 oyla kabul edildi.

Öte yandan Mısır’ın başkenti Kahire’de 23 Eylül’de gerçekleşen bir konserde LBGT’nin gökkuşağı renklerindeki bayrağının açılmasının ardından güvenlik güçleri eşcinseller üzerindeki baskıyı artırdı ve 33 kişinin tutuklandığı bir operasyon düzenlendi. Lübnanlı alternatif rock şarkıcısı Mashrou’ Leila’nın konserinde yerel medyada LBGT bayrağının görüntüleri hayli eleştirilmiş, başsavcı olay hakkında soruşturma açmıştı.

Uluslararasi Af Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre son üç günde 22 tutuklama gerçekleşti ve tutuklamaların devam etmesi bekleniyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Mısır’da eşcinsel ilişki sebebiyle tutuklanan insanların çoğu zaman anal muayeneden geçirildiğini ve bunun insan haklarına aykırı olduğunu iddia ediyor. (Fotoğraflı)