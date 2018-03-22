BM: 2017'de küresel ısınmanın faturası ağır oldu

Birleşmiş Milletler (BM) 2017 iklim raporunda iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle yaşanan tabiat olaylarının 2018 yılında da devam edeceğini açıkladı. Raporda geçen üç yılda kaydedilen rekor sıcaklıkların Arktik ısınma ve Güney Afrika'da su sıkıntısına neden olduğu belirtildi.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü 2017 iklim raporuna göre ise Arktik'te (Kuzey Kutbu ve çevresi) rekor sıcaklıklar yaşanırken tam tersine Kuzey yarım kürenin nüfusu yoğun bölgelerinde ise dondurucu soğuklar yaşandı.

"2018'in başlangıcında da 2017'de kaldığımız yerden devam ettik ve aşırı iklim olayları birçok can aldı ve yaşama zarar verdi" şeklinde konuşan Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas, Avustralya ve Arjantin'i sıcak hava dalgaları, Kenya ve Somali'yi kuraklığın ve Güney Afrika'yı da su sıkıntısının vurduğunu açıkladı.

Küresel deniz yüzeyi ısısının da 2017 yılında kaydedilen üçüncü en yüksek sıcaklığa ulaştığı ve bunun kutuplardaki buzulların erimesine ve Avustralya'daki mercan kayalıklarının beyazlamasına neden olduğu belirtildi.

Felaketlerin faturası 320 milyar dolar

Kuzey Atlantik kasırga sezonu, Hindistan'daki muson yağmurları ve Afrika'nın doğusundaki kuraklığın 2017'yi iklim değişikliğinin faturasının en yüksek olduğu yıl olmasına neden oldu.

Almanya merkezli Munich Re Sigorta şirketinin verilerine göre 2017'de iklim değişikliği nedeniyle yaşanan felaketlerin sadece 2017 yılındaki maliyetinin 320 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Rapora göre son 25 yılda iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri olan atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu da milyonda 360 partikülden milyonda 400 partiküle çıktı. Taalas “Gelecek nesiller için de yüksek kalmaya devam edecekler ve gezegenimizin geleceğinin daha sıcak olmasına ve dolayısıyla daha fazla aşırı iklim olaylarına neden olacaklar” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporuna göre ise sıcaklığa bağlı ölümler 1980 yılından bu yana artış gösterdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF)'nun verilerine göre ise hava sıcaklığındaki 1 derecelik artış düşük gelir grubundaki ülkelerin büyüme oranlarını ciddi şekilde azaltıyor.

DW/SSB/GY

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