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Çevre

BM: 2016 en sıcak yıl olarak tarihe geçecek

BM Dünya Meteoroloji Örgütü, 2016'nın 'en sıcak yıl' olarak tarihe geçebileceği söyledi

14 Kasım 2016 21:54

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Meteoroloji Örgütü, 2016'nın 'en sıcak yıl' olarak tarihe geçebileceği söyledi.

Meteoroloji Örgütü yetkilileri, 19. yüzyılın başından beri ölçtükleri sıcaklık değerleri yüksek seyretmeye devam ederse, bu rekorun kırılacağından "yüzde 90 emin".

Pazartesi günü yapılan açıklamada, bu yılın Ocak ve Ekim ayları arasındaki küresel ortalama sıcaklık artışının, 1,2 santigrat dereceye ulaştığı belirtildi.

Kasım ayının başında yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması, küresel ısınma artışının 2 santigrat derece, hatta 1,5 derecenin altında tutulmasını şart koşuyor.

 

'En önemli sebep karbon salınımı'

 

Büyük Okyanus'ta görülen okyanus-atmosfer olayı El Nino'nun bu sıcaklık değerlerinde etkisi olduğu düşünülüyor. Uzmanlara göre, sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyretmesinin en önemli nedeni ise, karbon salımları.

 

'Yeni yıl yeni rekor'

 

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas da, rapora ilişkin "Yeni bir yıl, yeni bir rekor" açıklamasını yaparken, iklim değişikliği nedeniyle "olağanüstü hava olaylarının sıklaştığını ve etkilerinin arttığını" vurguladı. 

Petteri Taalas ayrıca, "sıcaklık dalgaları ve sellerin daha düzenli hale geldiğini" belirtti ve deniz seviyelerindeki yükselişler, tropik hortumlara bağlı fırtına kabarmalarını da tetiklediğini söyledi.

 

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