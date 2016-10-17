BM: 100 bin sivil Türkiye ve Suriye'ye kaçabilir

Irak'ta hükümet ve Peşmerge güçlerinin Musul'u IŞİD'den geri almak için başlattığı büyük operasyonun ilk gününde bazı ilerlemeler kaydedildiği belirtildi.

IŞİD'in Haziran 2014'te ele geçirdiği Irak'ın en büyük ikinci kentini geri almak için girişilen operasyon, günün erken saatlerinde başladı.

Birleşmiş Milletler, aylar sürebilecek operasyonda arada kalan siviller için kaygı duyulduğunu açıkladı.

Kentin doğusuna ilerleyen Peşmergelere ait bir tank birliğiyle birlikte olan BBC Muhabiri Orla Guerin, IŞİD mevzilerine 300 metre mesafede bulunduklarını bildirdi.

Kürt güçleri operasyonun ilk saatlerinde bazı köyleri ele geçirdi.

Irak Ordusu'ndan bir kaynak, kentin doğusundaki Hamdaniye bölgesine yaklaşan muharip güçlerin, IŞİD militanlarına ağır kayıplar verdirdiğini söyledi.

Güvenlik kaynakları, Musul'a güneyden yaklaşan Irak hükümeti yanlısı güçlerin de ilerleme kaydettiğini belirtti.

Bu arada IŞİD, hükümet yanlısı güçlere karşı intihar saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

IŞİD bağlantılı Amaq Haber Ajansı Kürt güçlerini hedef alan sekiz intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Yaklaşık 650 bin kişinin yaşadığı kente yönelik operasyona, ABD öncülüğündeki koalisyon da havadan destek veriyor.

Operasyona 30 bin hükümet yanlısı güç katılıyor. Asıl saldırıya Irak Ordusu birlikleri önderlik ediyor.

Dört bin Peşmerge de, Irak Ordusu'nun önünü açmak için kentin doğusundaki köyleri almaya çalışıyor.

ABD'li özel güçlerin cephede danışmanlık yaptığı belirtilirken, Iraklı özel terörle mücadele güçlerinin de önümüzdeki günlerde operasyona katılması bekleniyor.

Musul'u kontrol altında tutmak için Irak güçlerine karşı savaşan IŞİD militanı sayısının dört ila sekiz bin arasında olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler, operasyon nedeniyle 100 bin sivilin Suriye ve Türkiye'ye kaçmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'nin olmadığı bir operasyondan doğabilecek neticelerden biz sorumlu değiliz. Operasyonda da olacağız masada da olacağız. Bunun dışında kalmamız mümkün değil." dedi.

Erdoğan "Çünkü bizim burada tarihi geçmişimiz var. Türkiye Musul'a girmesin diyorlar. Nasıl girmeyelim? 350 km sınırım var benim Irak'la. Ve ben bu sınırdan tehdit altındayım. Bize Başika'dan çıkın diyorlar. Kimse bizden Başika'dan çıkmamızı beklemesin." şeklinde konuştu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ise "Ankara ile Bağdat arasında uzlaşma olması gerektiğine inanıyoruz. Ankara operasyona katılmak istiyorsa, Bağdat'la anlaşmalı" dedi.