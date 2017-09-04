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Dünya
Deutsche Welle

BM: 10 günde 87 bin Arakanlı Bangladeş'e kaçtı

"Çatışmalarda yaklaşık 400 kişi öldü"

04 Eylül 2017 15:51

BM yetkililerince son on günde Myanmar'dan kaçan 87 bin Arakanlı'nın daha Bangladeş'e sığındığı açıklandı.

BM, yayımladığı raporunda Myanmar’da etnik huzursuzlukların patlak verdiği ağustos ayından bu yana 90 bin dolayında Müslüman Rohinga(Arakan) azınlık mensubunun ülkeden Banglaş'e kaçtığını açıkladı.

Bangladeş sınırında inceleme yapan Birleşmiş Milletler kalkınma yardımı görevlilerine dayandıralan raporda yaklaşık 20 bin dolayında kişinin de sınırda Bangleşe'e girmeyi beklediği bildirildi. Kitleler halindeki kaçışın bölgede endişeye yol açtığı ve zaten zor olan ikmal ve yardım çalışmalarını aksattığı bildirildi.

Bangladeş'in Myanmar sınırına kurduğu mülteci kampında yaklaşık 400 bin Rohinganın kötü koşullar altında yaşamaya çalıştığı bildirildi.

Çatışmalarda yaklaşık 400 kişi öldü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres hafta sonu yaptığı açıklamada bölgede "insani bir feelkatten" bahsetti. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) da bölgede insani şartların kötüleşmesi dolayısıyla faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Huzursuzluklar 25 Ağustosta Rohingaların milislerinin koordineli bir şekilde birçok polis noktasıyla bir kışlaya saldırmaları üzerine patlak vermiş ve ordunun şiddetle karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışmalarda en az 400 kişi ölmüştü.

Myanmar’dan kaçanlar köylerinin kundaklandığını ve bölge halkının katledildiğini belirtiyorlar. Son bir haftada Myanmar'ın kuzeydoğusunda Rohinga Müslümanlarının yaşadığı Arakan eyaletinde 2 bin 625 evin kundaklandığı tahmin ediliyor.

Nüfus çoğunluğunu Budistlerin oluşturduğu Myanmar’da 1 milyon 100 bin dolayında Müslüman yaşıyor. Müslüman Rohingalara Myanmar uyruğu verilmiyor ve seyahat özgürlükleri kısıtlanıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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