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Yaşam

Bluetoothlar güvenlik riski taşıyor!

Veri transferi dışında kulaklık ve cep telefonlarını birbirine bağlamak için de kullanılan Bluetooth teknolojisinin güvenlik riski taşıdığı ortaya çıktı.

28 Eylül 2011 03:00

T24 - Veri transferi dışında kulaklık ve cep telefonlarını birbirine bağlamak için de kullanılan Bluetooth teknolojisinin güvenlik riski taşıdığı ortaya çıktı.

Finlandiya merkezli Codenomicon isimli güvenlik şirketinden yapılan açıklamada Bluetooth cihazlarının kullanıcıların telefon görüşmesi yaparken işini kolaylaştırdığına, ancak hacker'ların bu teknolojiyi günümüzde kolayca aşabildiğine dikkat çekildi.

Özellikle Bluetooth araç kitlerinin çeşitli testlerden geçtiğini ve bu cihazların ciddi güvenlik riskleri taşıdığı belirtildi.

Açıklamaya göre Bluetooth araç kitlerini kullanan kullanıcılar cep telefonlarını eline almadan telefon görüşmesi yapabilirken, diğer yandan hacker'ların görüşme esnasında kullanıcıların telefonlarına erişerek araçların elektronik sistemine zarar verebiliyor.

Problemin tamamen insan kaynaklı olduğunu dile getiren şirketin sözcülerinden Ari Takanen, hangi cihazın daha güvenilir olduğunu araştırmadan gelişigüzel bu tür cihazların temin edilmemesi gerektiğini kaydetti.


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