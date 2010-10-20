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Yaşam

BLUETOOTH PAZARI BÜYÜYOR ANKARA (A.A)

20 Ekim 2010 14:08

-BLUETOOTH PAZARI BÜYÜYOR ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Kablo karmaşasına son veren, yakın mesafe iletişim teknolojisi Bluetooth, her geçen gün daha çok cihazda kullanılırken pazar büyüklüğünün 2013 yılında 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. In-Stat araştırma şirketinin raporundan derlenen bilgilere göre, ilk olarak Ericsson tarafından 1994 yılında sektöre tanıtılan Bluetooth, cep telefonlarından tıbbi cihazlara kadar tüketici segmentinin en önemli teknolojisi olmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl ekonomik kriz dolayısıyla Bluetooth özellikli cihaz satışlarında bir düşüş görülse de In-Stat, pazarın genişleyeceğini ve dünya çapında toplam cironun 2 yıl sonra 2 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Cep telefonlar, bilgisayarlar, endüstri ürünleri hatta otomobiller da bile kullanılan Bluetooth, kullanılan ortama göre 2-5 Mbit/Saniye hızla çalışırken bu yıl çıkan ve Wi-Fi özellikli bazı cep telefonlarında 24 Mbit/Saniye hıza ulaşabiliyor.   Günümüzde bu teknoloji ayrıca kulaklıklar, USB adaptörler, yazıcılar, klavye ve mause, video oyun konsolları, dijital televizyonlar, portatif medya oynatıcılar, kameralar, hoparlörler ve uzaktan kumandalar gibi bir çok elektronik üründe kullanılıyor.

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