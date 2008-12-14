Blues ve bozlak aynı sahnede buluşacak

Blues festivalleriyle adından söz ettiren Efes Pilsen, gelecek yıllarda John Lee Hooker, Sharrie Williams, Watermelon Slim gibi ünlü blues ustalarını, “Bozkırın Tezenesi” olarak nitelendirilen Neşet Ertaş ile aynı sahnede buluşturmayı planlıyor.



Efes Pilsen Pazarlama Direktörü Dilek Başarır, 19 yıldır yapılan blues festivaliyle Türkiye’de bir ilke imza attıklarını söyledi.



Türkiye’nin kültürel anlamda ilerleme kaydetmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Başarır, “19 yıldır devam ettirdiğimiz bu festival sayesinde Türk halkında da artık bir temel oluştu ve blues, jazz gibi müzik türlerine olan ilgi arttı” dedi.



Bu gelişime tanık olmak ve desteklemekten dolayı mutlu olduklarını aktaran Başarır, “Ülkemizin kültürel alanlarda ilerleme kaydetmesi, gelişim sağlaması ve bunda bizim de katkımız olduğunu bilmek çok gurur verici bir duygu” diye konuştu.



Blues kelimesinin “yakarış” anlamına geldiğini ve Anadolu’daki bozkırla benzerlikler gösterdiğini ifade eden Başarır, sözlerine şöyle devam etti:



“Biz blues festivallerinde öncelikle bu kültürü Türk müzikseverlerle buluşturmayı hedefledik. Blues kökü çok eskilere dayanan bir müzik. Ezilen bir toplumun tarlalarda çalışırken söylediği umuda, dostluğa ve barışa bir yakarış. Bu yakarış her kültürde farklı şekillerde dile getirilebiliyor. Bluesa, mutluluğa duyulan özlem için söylenen türküler de denebilir. Blues, Anadolu’da da bozlak türüyle benzeşiyor.”



Başarır, bozlağın yaşayan temsilcilerinden Neşet Ertaş’ın blues temsilcileriyle aynı sahneyi paylaşmasını planladıklarını sözlerine ekledi.



