Blues, İstanbul'a geliyor!

Efes Pilsen Blues Festival’i, 20. yılında 16 Ekim’de Antalya’da başladığı yolculuğunu İstanbul’da sonlandıracak.



Festival, blues müziğin dev isimlerinden Shemekia Copeland, Terry Evans ve Ray Schinnery’ı 30-31 Ekim’de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda konuk edecek.



Türkiye’nin ilk ve tek blues festivali Efes Pilsen Blues Festival 20’nin yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor. Antalya’da başlayan yolculuk İstanbul’a ulaştı. İstanbullular 30-31 Ekim’de blues müziğinin etkisiyle coşacak. Festival, İstanbul’dan sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Edirne, Trabzon, Ankara, Eskişehir ve Denizli duraklarıyla devam edecek ve İzmir’de son bulacak.

Festival bu yıl, ateşli ve yetenekli bir blues müzisyeni olarak müzikseverlerin belleklerinde yer alan Shemekia Copeland, folk ve delta-bluesun bir numarası olan Terry Evans, blues dünyasının çok yönlü sanatçısı, hayranlarının “Master Showman” olarak taçlandırdığı Ray Schinnery, 20 şehirde gerçekleşecek 23 konserle blues fırtınası estirecek.



20 yılda Efes Pilsen Blues Festival



Bugüne kadar 77 grup ve 227 sanatçı sahne aldı. 19 yılda toplam 286 konser gerçekleşti. Bu konserlere 335.894 müziksever geldi. İlk Efes Pilsen Blues Festival konserine 18 yaşındayken gidenler bugün tam 37 yaşında. Efes Pilsen Blues Festival 20.yılında tam 8.145 kilometre yol yapacak.



Efes Pilsen Blues Festival 20 Programı



30 Ekim 2009 İstanbul / Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu /

Bilet fiyatı Ön Satış: Tam: 30,00 TL Öğrenci: 20,00 TL

Kapıda: Tam: 35,00 TL Öğrenci: 25,00 TL

31 Ekim 2009 İstanbul / Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu /

Bilet fiyatı Ön Satış: Tam: 30,00 TL Öğrenci: 20,00 TL

Kapıda: Tam: 35,00 TL Öğrenci: 25,00 TL

3 Kasım 2009 Çanakkale / Kolin Hotel / Bilet fiyatı 15,00TL

4 Kasım 2009 Balıkesir / Asya Pamukçu Termal Otel / Bilet fiyatı 15,00TL

6 Kasım 2009 Bursa / Bursa Suare / Bilet fiyatı 20,00TL

7 Kasım 2009 Kocaeli / Grand Yükseliş Otel / Bilet fiyatı 20,00TL

8 Kasım 2009 Edirne / Karabıçak Residence / Bilet fiyatı 15,00TL

11 Kasım 2009 Trabzon / Zorlu Grand Hotel / Bilet fiyatı 15,00TL

13 Kasım 2009 Ankara / Bilkent Otel

Bilet fiyatı Ön Satış: Tam: 30,00 TL Öğrenci: 20,00 TL

Kapıda: Tam: 35,00 TL Öğrenci: 25,00 TL

14 Kasım 2009 Ankara / Bilkent Otel

Bilet fiyatı Ön Satış: Tam: 30,00 TL Öğrenci: 20,00 TL

Kapıda: Tam: 35,00 TL Öğrenci: 25,00 TL

17 Kasım 2009 Eskişehir / 222 Park / Bilet fiyatı 20,00TL

18 Kasım 2009 Denizli / Richmond Pamukkale SPA Hotel / Bilet fiyatı 15,00TL

20 Kasım 2009 İzmir / Hilton

Bilet fiyatı Ön Satış: Tam: 30,00 TL Öğrenci: 20,00 TL

Kapıda: Tam: 35,00 TL Öğrenci: 25,00 TL

21 Kasım 2009 İzmir / Hiton

Bilet fiyatı Ön Satış: Tam: 30,00 TL Öğrenci: 20,00 TL

Kapıda: Tam: 35,00 TL Öğrenci: 25,00 TL

