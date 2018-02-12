Blue Man Group, Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşuyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - MÜZİK, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren dünyaca ünlü performans grubu \"Blue Man Group\", Türkiye’deki ilk gösterisini yarın izleyiciyle buluşturacak.

İsmini, ekibin bizzat yaratıp bir kimlik haline getirdiği mavi karakterden alan müzik, eğlence, sanat ve komedi öğelerini taşıyan sahne şovuyla dünyaca ünlü bir fenomene dönüşen Blue Man Group, 13 - 25 Şubat tarihleri arasında 16 performansla İstanbul\'da Zorlu PSM\'de sahne alacak.

1991\'DEN BU YANA 35 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Blue Man Group, 1991\'den bu yana 20\'den fazla ülkede, senede 3 bin 600 kez sahnelendi ve 35 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Hiçbir gösterisi bir diğerine benzemeyen Blue Man Group, New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Orlando ve Berlin\'de büyük ilgi gören şovlarının yanı sıra dünya turneleriyle de grubun başarısını ve renklerini yansıtmaya devam etti. Grammy adaylığı bulunan grup, dünya çapında bir fenomene dönüşen gösterilerinin yanı sıra birçok farklı alanda başarısını kanıtladı. Film ve televizyon programlarına da müzikleriyle katkıda bulunan Blue Man Group, sonuncusu “Three” olmak üzere kendi adlarıyla yayınladıkları albümlerle de büyük beğeni topladı.

\"GÖSTERİMİZİ TÜRKİYE’DEKİ İZLEYİCİLERLE PAYLAŞABİLMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR\"

Kurucu üyelerden Chris Wink, gösterilerini Türkiye’deki izleyicilerle paylaşabilmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Blue Man adlı bu masum ve ilginç karakterin etrafında dönen performanslarımıza ilk başladığımızda onun bizi nasıl bir noktaya getireceğini hayal bile edemezdik. Gösterimizi Türkiye’deki izleyicilerle paylaşabilmek bizim için büyük bir onur.\"

Diğer kurucu üye Phil Stanton ise, \"Blue Man karakteri, insanın iletişim kurma ihtiyacını keşfetmeye olan derin ilgimizden kaynaklanarak farklı yaşlar, kültürler ve milletlerden birçok kişiye hitap ediyor. Blue Man\'in vermeye çalıştığı hayat dolu mutluluk ve kutlama hissiyatının herkese evrensel bir şekilde dokunduğuna inanıyoruz\" dedi.