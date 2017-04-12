Blue Blues Band efsanesi İstanbul Film Festivali kapsamında ilk gösterimini gerçekleştirdi

36. İstanbul Film Festivali'nin “Ulusal Belgesel Yarışması” filmlerinden Blue, ekibin katılımıyla Beyoğlu Sineması’nda gösterildi.

90’larda efsaneleşen grup Blue Blues Band üyelerinden Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı’nın hayatlarını ve müziklerini konu edinen filmle ilgili yönetmen Mehmet Sertan Ünver, araştırma sürecinin çok uzun sürdüğünü; özellikle Kerim Çaplı ile ilgili materyal toplarken zorlandıklarını söyledi.

Blue Blues Band müzikleriyle büyüdüğünü söyleyen Ünver, artık aramızda olmayan bu iki alışılmadık yeteneğe hak ettikleri saygıyı, bu film ile vermek istediklerini açıkladı.

Filmin vizyona girecek olmasından dolayı çok şanslı olduklarını ifade eden yapımcı Suzan Güverte, iki müzisyenin takipçilerine de teşekkür etti.