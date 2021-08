BluTV, temmuz programını duyurdu

BluTV, temmuz ayındaki programını açıkladı. BluTV'nin Discovery'le yakın zamanda başlattığı ortaklık kapsamında, 23 Temmuz-8 Ağustos arasında gerçekleşecek Tokyo 2020 Olimpiyatları da platformda yer alacak. Discovery+ içeriklerinden 'GameStop: The Wall Street Hijack', 'Sokağın Çocukları' üçüncü sezon, Wong Kar Wai ve Ferzan Özpetek filmlerinin koleksiyonu da yine BluTV ekranlarında olacak.

Fenomen dizi Sıfır Bir'in yapımcıları tarafından hayata geçirilen ve yönetmen koltuğunda Sıfır Bir'in yönetmeni Kadri Beran Taşkın'ın oturduğu, sokağın gerçek sahiplerinin sert hikayelerini izleyenlerle buluşturan BluTV özel yapımı 'Sokağın Çocukları', üçüncü sezonuyla 8 Temmuz'da yayında olacak.

Discovery+'ın orijinal içeriklerinden 'GameStop: The Wall Street Hijack', The Wolf of Wall Street lakaplı Jordan Belfort'ın sunumuyla bir grup amatör tüccarın Wall Street profesyonellerini kendi oyunlarında mağlup etme hikayesini BluTV'de anlatacak.

BluTV, arşivine bol ödüllü ve klasikleşen filmleri eklemeyi de sürdürüyor. Sıra dışı bir aşk hikayesini anlatan 'In the Mood for Love'la bir yazarın hayatının aşkı olduğuna inandığı kadını kaybettikten sonra hayatına giren kadınlarla olan ilişkisini konu alan '2046' gibi filmlerin yanı sıra Wong Kar Wai'ın 'Chungking Express', 'Happy Together', 'Fallen Angels', 'Ashes of Time Redux' filmleri platformdaki yerini alacak.

Büyük bir İtalyan ailenin komedi, dram ve romantizm dolu sımsıcak hikayesini izleyenlere sunan 'Serseri Mayınlar' ve bir araba kazasında kocasını kaybetmesinin ardından kocasıyla ilgili bilmediği gerçeklerin peşine düşen bir kadının öyküsünü konu alan 'Cahil Periler' başta olmak üzere; Özpetek'in 'Harem Suare', 'Karşı Pencere', 'Kutsal Yürek', 'Mükemmel Bir Gün', 'Şahane Misafir' ve 'Kemerlerinizi Bağlayın' filmleri de BluTV'de seyirciyle buluşacak.