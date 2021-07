BluTV, haziran seçkisindeki yeni içerikleri duyurdu

Ülkenin önemli dijital platformlarından BluTV, haziran ayında yayınlayacağı seçkinin yeni ve önemli yapımlarını tanıttı. Discovery+'la ortaklık kuran BluTV, bu platformun 6 içeriğini de izleyicileriyle buluşturuyor.

Beyazperde'nin haberine göre Okan Bayülgen'in her bölüm farklı otellerde konuklarıyla derin sohbetlere dalacağı 'Renkli Rüyalar Oteli' olacak ve program 9 Haziran'da başlıyor.

Discovery+ içerikleri arasında; Sean Penn'in Haiti depreminin ardından adaya on yıl boyunca yaptığı yardımları anlatan 'Citizen Penn', Amerikan tarihinin en kötü şöhretli seri katilinin hikayesini merkezine alan 'Ed Gein: The Real Psycho' ile film yapımcısı Gwen van de Pas'ın geçmişiyle yüzleşmek ve onu çocukken taciz eden adamı polise bildirip bildirmemeye karar vermek için kasabasına geri dönmesini konu alan belgesel film 'Groomed' yer alıyor.

Ayrıca, 'The Choice 2016', 'Putin's Way' ve 'The Rise of ISIS' gibi politik belgeseller de haziran ayında platformdaki yerini alacak.

Diğer önemli içerikler ise şöyle: Jessica Biel'in başrolünde oynadığı, bir nörobilim araştırma tesisinde üç yüz kişinin ortadan kaybolmasının gizeminin peşine düşen gazetecinin hikayesini anlatan 'Limetown', 6 ay boyunca sadece BluTV'den izlenebilecek.

Yönetmen koltuğunda Oscar ödüllü yönetmen Steve McQueen'in oturduğu, kocalarının borçlarını kapatmak için bir banka soygunu düzenleyen dört kadının nefes kesici hikayesini anlatan 'Widows', başrollerinde Ethan Hawke ve Julie Delpy'i buluşturan, romantik hikayesiyle herkesi etkileyen ünlü üçlemenin ikinci filmi 'Before Sunset' ve Joaquin Phoenix'in 2017 yılında Cannes Film Festivali'nden 'En İyi Oyuncu Ödülü'yle dönmesine sebep olan 'You Were Never Really Here' platformda haziran ayının öne çıkan filmleri arasında yer alıyor.

Kate Winslet ve Jennifer Connelly'nin başrollerini paylaştığı 'Little Children' ile Timothy Spall'ın başrolünde oynadığı Mike Leigh imzalı 'All or Nothing' izleyenlere etkileyici dramalar sunarken, Hudson Nehri'ne zorunlu iniş yapmak zorunda kalan bir pilotun gerçek hikayesini seyirciye aktaracak olan Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı Clint Eastwood yönetmenliğindeki 'Sully' de BluTV'de izleyicilerle buluşacak.