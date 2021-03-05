BluTV CEO'sundan Netflix zamlarına gönderme

Dijital içerik platformu Netflix, Türkiye fiyatlarında yüzde 50'yi bulan artışa gitti. BluTV CEO'su Doğan Yalçındağ, sosyal medya hesabından "26,99’lar.. 54,99’lar.. vay vay" paylaşımıyla Netflix'e göndermede bulundu.

Dünyanın en popüler dijital platformlarından Netflix, Türkiye fiyatlarına yüzde 34 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan olan zamlar hakkında BluTV CEO'su Doğan Yalçındağ da paylaşım yaptı. Yalçındağ bu paylaşımında "26,99’lar.. 54,99’lar.. vay vay" ifadelerini kullandı. Ardından da kendi platformlarındaki aylık fiyatı paylaştı.

Yeni zamlarla birlikte daha önce 17,99 TL olan, tek cihazdan 480p çözünürlükte yayın izlenebilen Temel paketin fiyatı 26,99 TL'ye yükselecek. İki cihazdan giriş yapılabilen standart paketin fiyatı 40,99 TL'ye yükselecek. En geniş paket olan Özel paket ise 54,99 TL olacak.

Netflix ise yaptığı açıklamada "Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da artırmak için üyelik ücretlerini güncelliyoruz" demişti. Bu da ülkemizde daha zengin bir içerik kütüphanesi görebileceğimiz anlamına geliyor.

Blu TV CEO'su Doğan Yalçındağ, Netflix fiyatlarının yüksekliğine dikkat çektiği Twitter gönderisine ek olarak "Bizde yıllık alırsanız aylık (taksit seçeneği ile) 9,90" ifadesini kullandı.