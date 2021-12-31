BluTV, 2 gün boyunca ücretsiz

Yerli video akış platformu olan BluTV, yeni yıl sebebiyle 2 gün ücretsiz olacak.

Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre yerli video akış platformu olan BluTV, yeni yıl kutlaması sebebiyle 1 Ocak 2022 23:59'a kadar ücretsiz olacak. Bu süre içerisinde istenilen yapımlar BluTV'den para ödemeden izlenebilecek.

BluTV'nin ise özellikle yerli yapımlar konusunda geniş bir kütüphaneye sahip. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk yerli bilim kurgu aksiyon dizisi BÖRÜ 2039 da şu sıralar platformun en popüler yapımlarından birisi. Dizinin şu an için yalnızca ilk bölümü bulunuyor, ikinci bölüm önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.