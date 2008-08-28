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Bilim / Teknoloji

Blu-ray ve VHS bir arada

Aralarında 30 yıllık bir zaman dilimi olan iki video teknolojisini bir araya getiren cihaz yakında piyasada

28 Ağustos 2008 03:00

Blu-ray kaydedicisiyle öne çıkan Panasonic DMR-BR630V'ün tek fonksiyonu Blu-ray desteğine sahip olması değil. VHS teknolojisini de unutmayan ve günümüze taşıyan Panasonic, VHS arşivi bulunan kullanıcıları da göz ardı etmiyor.

 

Bunun yanında DMR-BR630V'nin bir diğer önemli özelliği ise 320GB HDD'sinin bulunması. Ürünün diğer özellikleri ise kısaca şöyle: High Definition (HD) kaydedici, 1080i HDMI çıkışı ve elbette Blu-ray recorder.

 

Panasonic, ürününü ilk olarak Ekim ayında Japonya'da satışa sunacak. Ürünün fiyatının ise yaklaşık 800 Euro olması bekleniyor.

 

Panasonic'in bir diğer Blu-ray kaydedicisi DMR-BQ930K'nın da yine Ekim ayı gibi raflarda yerini alması beklenirken, ürünün kullanıcılara 1000GB (1TB) depolama alanı sunacağı söyleniyor.

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