Blu: Efsane oyun İstanbul'da, Meltem Cumbul yönetti, T.O.Y sahneliyor

Nicole Kidman’ın Londra’da ‘Blue Room / Mavi Oda' ismiyle oynadığı oyun İstanbul'da Meltem Cumbul'un yönetmenliğinde TOY İstanbul sahnesinde.

Arthur Schnitzler’in 'Der Reigen' isimli eserinden 1998 yılında David Hare tarafından adapte edilen 'BLU' modern çağda toplumun içinde bulunduğu aşk-seks ikileminr sosyal sınıf ve arzu ilişkilerine odaklanıyor.

Cinselliğe dair normları Freud’un teorileriyle mercek altına alıp seksüel karşılaşmalar üzerinden inşa eden eser 10 farklı karakter aracılığıyla tüm sınıf farklılıklarını eşit ele aşıyor. Carl Gustav Jung'un ses diyaloğu üzerinden rejilendirilen oyun "yasak" düşünceleri de ses çıkararak ifadelendiriyor

Meltem Cumbul'un yönetmenliğindeki oyuna ilişkin bilgiler şöyle:

Yazan : David Hare

Kostüm : Hakan Bahar

Oyuncular : Elçin Afacan, Serkan Rutkay Ayıköz, Nazlı Benan Özkaya, Can Remzi Ergen, Ayşe Özköylü, Barbaros Ergün, Dilhan Naz Özgülüş, Zehra Bilgin, Emre Yetim, Peral Filiz, Gamze Dar, Ozan Erdönmez

"Bu odada herkes özgür"

Milliyet gazetesi yazarı Asu Maro, 'Mavi Oda' oyununda herkesin eşit olduğunu belirterek "Meltem Cumbul’un rejisiyle T.O.Y. İstanbul sahnesinde. ‘Bent’ten sonra ikinci kez eski öğrencilerinin isteğiyle reji koltuğuna oturan Cumbul, oyunu, hem melankoliyi, hem erotizmi kucaklayıp ‘buluğ çağı’nı da anımsatacak şekilde, ‘Blu’ adıyla sahneliyor." dedi.

Maro'nun 25 Ocak Çarşamba günü "Güleryüzlü Bir Kadın Hikâyesi" başlığıyla yayımlanan yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Yıl 1998’di, Nicole Kidman’ın Londra’da ‘Blue Room / Mavi Oda’ diye bir oyunla sahneye çıktığını duymuştuk. Schnitzler’in 1900 tarihli erotik başyapıtı ‘La Ronde’dan David Hare tarafından uyarlanmıştı, son derece cesur bir oyundu.

O zamanlar ülkemizde ne zaman sahneleneceği merak edilen ‘Mavi Oda’ şimdi Meltem Cumbul’un rejisiyle T.O.Y. İstanbul sahnesinde. ‘Bent’ten sonra ikinci kez eski öğrencilerinin isteğiyle reji koltuğuna oturan Cumbul, oyunu, hem melankoliyi, hem erotizmi kucaklayıp ‘buluğ çağı’nı da anımsatacak şekilde, ‘Blu’ adıyla sahneliyor. Kidman ve Iain Glen’in hepsini oynadığı beş kadın beş erkek; 10 karakteri bu kez 10 ayrı oyuncu canlandırıyor.



Karakterlerin arasında taksi şoförü de var, bebek bakıcısı da, aristokrat da, aktris de, yazar da... Ama üzerlerindeki mavi işçi tulumlarıyla hepsi arzu paydasında eşitlenerek 10 farklı ilişki biçimini sergiliyorlar.

Can Remzi Ergen’in çevirdiği oyunun ışık tasarımı Ayşe Ayter’e, kostüm tasarımı Hakan Bahar’a ait. Elçin Afacan, Serkan Rutkay Ayıköz, Nazlı Benan Özkaya, Can Remzi Ergen, Ayşe Özköylü, Barbaros Ergün, Dilhan Naz Özgülüş, Zehra Bilgin, Emre Yetim, Peral Filiz, Gamze Dar, Ozan Erdönmez’den oluşuyor oyuncu kadrosu, bazıları dönüşümlü olarak oynuyorlar.



Çok genç ve heyecanlı bir ekip, coşkularının seyirciye geçmemesi mümkün değil. Aralarında deneyimli bir aktör olan Emre Yetim dikkat çekiyor. Bir de belli ki sarhoş evli kadın performansıyla ışıldayan Ayşe Özköylü adını daha çok duyacağız. "