Bloomberg: Yetkililer bankalardan spot döviz almak yerine vadeli işlemleri kullanmalarını istedi

Ekonomi yönetiminin bankalardan döviz risklerini “hedge etmek" için (Hedge: Dövizde yaşanabilecek oynaklıktan korunmak için yapılan finansal işlem) spot döviz piyasası yerine forward işlemleri (vadeli işlemler) kullanmalarını istediği belirtildi.

Paraanaliz’in haberine göre Bloomberg’e bilgi veren kaynaklar, yetkililerin bankalardan spot piyasadan döviz almak yerine, “forward” kontratları satın almaları talebinde bulundu.

Bloomberg’e göre bankalararası forward piyasası çok sığ olduğu için Merkez Bankası’nın kontratların satıcısı, ya da yüklenicisi olarak devreye girmesi bekleniyor.

Paraanaliz, bankaların vadeli işlemlere yönelmesinin döviz talebini azaltacağı yorumunu yaptı.