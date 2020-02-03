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Dünya

Bloomberg ve Trump arasında işler kızıştı: "Sahte saçı, obezliği ve sprey bronzluğuyla patolojik bir yalancı"

Trump, Bloomberg'ün boyunun kısalığına atıfta bulundu

03 Şubat 2020 11:56

T24 Dış haberler

ABD Başkanı Donald Trump ve 2020 seçimindeki Demokrat rakip adaylarından Michael Bloomberg arasında laf dalaşı çıktı. Trump'ın 2020 Demokrat Aday Adayı Michael Bloomberg'ün boyu hakkında yaptığı yorumlara yanıt sert oldu. Bloomberg, Trump için "Sahte saçı, obezliği ve sprey bronzluğuyla her şey hakkında yalan söyleyen patolojik bir yalancı” dedi. 

Trump, Fox News'a konuşurken Demokrat rakipleri hakkında kısa kısa açıklamalar yapması istenirken Bloomberg sorulduğunda "Çok az, onunla ilgili çok az şey düşünüyorum"  diyerek Bloomberg'ün boyuna ilişkin göndermede bulundu. Trump daha sonra Bloomberg'ün sahneye çıkarken özel basamak istediğini öne sürdü. 

Trump daha önce de Bloomberg hakkında "Mini Mike" diyerek adayın boyuna vurgu yapıyordu. 

Bloomberg'ün Trump'a yönelik yanıtları gecikmedi. Bloomberg, kendisinin Trump'ı yenebileceğini Trump'ın iyi bildiğini söyledi ve Trump'a 'patolojik bir yalancı' dedi. Bloomberg, "Sahte saçı, obezliği ve sprey bronzluğuyla her şey hakkında yalan söyleyen patolojik bir yalancı” ifadelerini kullandı. 

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