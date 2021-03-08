Bloomberg: Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez istifa ediyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez'in istifa edeceği öne sürüldü. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Sönmez, görevinden ayrılacak. Sönmez'in yerine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin eski Başkanı Arda Ermut'un geçeceği belirtildi.

Bloomberg, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez'in istifa edeceğini belirtti. Sönmez, Eylül 2018'de TVF'ye Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştı. Sönmez ayrıca Borsa İstanbul ile PTT'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tüpraş'ta Yönetim Kurulu Üyesi.

Varlık Fonu yetkilileri konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözcüsü de Bloomberg'in sorularını yanıtsız bıraktı.

Sönmez'in yerine Arda Ermut

Varlık Fonu'nun yeni Genel Müdürü Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin eski Başkanı Arda Ermut oldu. Ermut, Kasım 2020'de Varlık Fonu yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştı.

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Hakan Atilla da Borsa İstanbul'dan ayrılmıştı

Öte yandan Borsa İstanbul bu sabah Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle genel müdürlük görevinden istifa ettiğini, istifanın yönetim kurulu tarafından kabul edildiğini duyurmuştu.

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Bloomberg, Atilla ve Sönmez'in istifasının ekonomi yönetiminde bir dizi önemli değişiklik olacağı şeklinde yorumladı.