Bloomberg: Türkiye'nin Afganistan'da Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini devralma planı bozuldu

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Bloomberg, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından Türkiye'nin ABD destekli bir misyon kapsamında Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini devralma planlarının bozulduğunu bildirdi.

Bloomberg'in haberine göre; iki üst düzey Türk yetkili, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin, havaalanının ülkede kalan diplomatik misyonlar için bir kapı olarak açık kalıp kalamayacağını belirsiz bıraktığını söyledi.

Taliban, daha önce NATO üyesi olan Türkiye'nin havaalanının güvenliğini sağlamaya yardım etme önerisine karşı çıkmıştı.

Middle East Eye: Türkiye, askerlerini havalimanında konuşlu tutmanın yollarını arıyor

Middle East Eye'den Ragıp Soylu ve Levent Kemal'in haberine göre de; iki üst düzey Türk yetkili, Türkiye'nin, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden sonra da Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda askerlerinin konuşlu kalması için yollar aradığını belirtti. Yetkili, "Şu anda Kabil'de kalmamız için bir anlaşma yok. Ancak, varlığımızı isteyip istemediklerini görmek için Taliban ile müzakere etmeye çalışacağız. Ki bu, derin bağları göz önünde bulundurduğumuzda bizim için doğal" dedi.

Middle East Eye haberine göre, "Türkiye yine de havaalanını güvence altına alabilir ve Taliban'ın Kabil'de diplomatik bir varlık elde etmesine yardımcı olabilir. İstedikleri diplomatik tanınmayı elde etmelerine de yardımcı olunabilir" diyen yetkililer, "Bizi istemiyorlarsa gidebiliriz" ifadesini de kullandılar.

Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonunun bir parçası olmasına rağmen hiçbir zaman Taliban'a karşı bir savaş misyonu üstlenmediğini vurgulayan yetkililer, "Biz işgalci değiliz ve Taliban bunu biliyor. Zaten Kabil'de sadece 600 askerimiz var" dediler.

ABD ve Türkiye anlaşmadan Taliban şehri ele geçirdi

ABD'nin 20 yıl sonra Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte, Ankara ve Washington, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı güvenliğini yönelik bir plan üzerinde görüşüyorlardı. Taliban, iki ülke arasında henüz kesin anlaşmaya varılamamışken pazar günü şehri ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi

Taliban güçlerinin başkenti de ele geçirmesinin ardından, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda çok sayıda Afgan sivilin ülkeyi terk eden yabancı misyon mensuplarına katılmak için çabalayan, koşturan görüntüleri dünya kamuoyuna yansımıştı. Havalimanında dünden beri kaos yaşandığı belirtilirken, ABD'nin diplomatik misyonlarının tahliyesi için ülkeye 6 bin asker gönderdiği bildirildi.