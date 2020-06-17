Bloomberg: Turkcell'in ortağı Telia Türkiye'den çıkabilmek için yüksek fiyat ödemeyi göze aldı

Bloomberg, İsveçli Telia'nın Turkcell’deki hisselerini satmak için Türkiye Varlık Fonu ile görüşmesiyle ilgili bir haber analiz yayınladı. Telia’nın belirttiği 530 milyon dolarlık fiyatın, şirketin piyasa değerine göre yüzde 54’lük bir indirime işaret ettiğine dikkat çeken Bloomberg, Telia'nın Türkiye’den çıkabilmek için “yüksek bir fiyat” ödemeyi göze aldığını yazdı.

Satışın Turkcell’in yönetimi, temettü politikası ve diğer konulardaki 15 yıllık anlaşmazlıklara bir nokta koyacağına dikkat çeken Bloomberg, TL’deki değer kaybının da Telia’nın gelirlerini azalttığını belirtti. Haberde, Telia'nın İskandinavya’da büyümeyi planladığı bilgisi verildi.

"Fiyat hayal kırıklığı"

İsveçli yatırım kuruluşu DNB Nor ASA ise Telia’nın Turkcell’den uzun zamandır çıkmayı istediğini ama hissedar yapısıyla ilgili belirsizlik nedeniyle alıcı bulamadığını belirterek, "Şirketin hissedar yapısıyla ilgili çözümsüzlük, likidite eksikliği ve döviz devalüasyonları nedeniyle fiyatta piyasa değerine göre bir indirim olacağı ortadaydı ama biz yüzde 20’lik bir iskonto öngörmüştük. 530 milyon dolarlık satış fiyatı açık bir hayal kırıklığı" dedi.

İş Yatırım ise yaptığı değerlendirmede, şirketin hisseder yapısıyla ilgili yıllardan bu yana süre gelen anlazmazlıklara dikkat çekerek, satışın Turkcell'in sahiplik yapısı için olumlu olabileceğini belirtti.