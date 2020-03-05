Bloomberg: Türk Telekom'un satışı için Arap yatırımcılar nabız yokluyor

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Körfez bölgesindeki yatırımcıların, bankaların elindeki yüzde 55'lik Türk Telekom hissesi için nabız yoklamaya başladığını ileri sürdü.

Bloomberg’ün konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı habere göre, bankaların elinde olan yüzde 55’lik hisse için Körfez ülkelerinden yatırımcılar ilgi gösteriyor ancak Türk Telekom’un 2026’da bitecek sabit hat ve 2G lisansının uzatılmama ihtimali bir risk olarak değerlendiriliyor.

Lisansın uzatılmaması durumunda yatırımın temettülerle telafi edilmesi için yeterli zaman olmayacağı düşünülüyor.

Toplam piyasa değeri 7,2 milyar dolar olan Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesi yaklaşık 4 milyar dolara denk geliyor. Şirketin hisseleri son 12 ayda yüzde 51 değer kazandı. Türk Telekom’da Hazine’nin yüzde 25, Türkiye Varlık Fonu’nun yüzde 6,7’lik hissesi bulunuyor.

Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesi Kasım 2005’te 6,5 milyar dolara 21 yıllığına özelleştirilmişti. Lübnanlı Hariri ailesine ait Oger Telecom’un 4,75 milyar dolarlık banka borcunu ödeyemeyerek çekilmişti.