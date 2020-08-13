Bloomberg: Trump, seçimlerden sonra Savunma Bakanı Esper'i görevden almayı planlıyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerden sonra Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almayı planladığı iddia edildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Trump'ın çevresindekilere seçimlerden sonra Esper'i değiştirmeyi düşündüğünü söylediğini aktardı.

Bir başka kaynak, Esper'in Trump karar vermeden seçim sonuçları ne olursa olsun görevden ayrılmaya karar verdiğini söyledi. Trump, seçimleri kaybetmesi durumunda 3 Kasım'dan sonra sadece iki ay görev yapacak.

Trump'ın Esper'in kendisini ordu ile ilgili meselelerde yeteri kadar savunmadığını düşünüyor. Esper, Nisan ayında Trump'ın ülke genelinde meydana gelen protestoları bastırmak için orduyu kullanma fikrine açıkça karşı çıkmıştı.