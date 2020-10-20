Bloomberg: Sorunlu kredilere yönelik hazırlanan bankaların varlık yönetim şirketi planı durduruldu

Bankaların sorunlu kredileri aktarmaları tasarlanan varlık yönetim şirketi kurulması planlarının durdurulduğu öne sürüldü.

İddia Bloomberg haber ajansında yayınlandı. Buna göre, birçok banka, borçlarını yapılandırabilecek durumda olan şirketlerin borçlarının tasarlanan varlık yönetim şirketine aktarılmasının anlamlı olmadığı görüşünde. Ancak habere göre, varlık yönetim şirketi planları ekonomide yeni bir şok dalgası oluşursa yeniden gündeme gelebilir.

Ajansa açıklama yapan Türkiye Bankalar Birliği daha fazla detay vermeden varlık yönetim şirketine dair çalışmaların devam ettiğini belirtti.