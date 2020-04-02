Bloomberg: Pentagon, Koronavirüs salgını için 100 bin ceset torbası arıyor

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Yeni tip Koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen ülkelerden olan ABD'de Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) siviller için 100 bin askeri stil ceset torbası sağlayacağı iddia edildi.

Bloomberg'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), Pentagon'dan Koronavirüs salgınında kullanılması için 100 bin ceset torbası talep etti. Pentagon, ilk etapta kendi stoklarından 50 bin ceset torbasını FEMA'ya gönderip, daha sonra daha fazla torba almayı planlıyor.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Pentagon, stoklarında genellikle savaş bölgelerinde kullanılan türde bir ceset torbası bulunduruyor.

Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü, ABD'deki ölü sayısının 100 bin ila 240 bin olabileceğini vurgulamıştı. Aynı basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump, ülkeyi çok zor bir iki hafta beklediğini ifade etmişti.