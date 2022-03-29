Bloomberg LP, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini durdurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günü 'sahte haber' tasarısını imzalayarak yasalaştırdığı belirtildi. Yasa kapsamında yetkililerin yurt dışında yaptıkları hakkında 'yalan haber' yayanlar 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Birçok kişi bu yasanın muhalif gazetecileri ve Moskova'yı eleştirenleri tutuklamak için kullanılacağını düşünüyor.