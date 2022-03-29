Bloomberg LP, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini durdurdu

T24 Dış Haberler
Dünyanın önde gelen finans, ekonomi verisi ve haber platformlarından Bloomberg LP, Rusya ve Belarus'taki finansal hizmetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.
Bloomberg'den yapılan açıklamaya göre kurumun Rusya ve Belarus'taki aboneleri, Bloomberg'in terminalden canlı veri akışına hiçbir finansal hizmetine erişemeyecek.
Geçen haftalarda Bloomberg, ülkenin geçirdiği 'sahte haber yasası' nedeniyle Rusya'daki tüm gazetecilerinin faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu.
Bloomberg'in haber sitesinin iki ülkede de haber yayını yapmaya devam edeceği bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günü 'sahte haber' tasarısını imzalayarak yasalaştırdığı belirtildi. Yasa kapsamında yetkililerin yurt dışında yaptıkları hakkında 'yalan haber' yayanlar 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Birçok kişi bu yasanın muhalif gazetecileri ve Moskova'yı eleştirenleri tutuklamak için kullanılacağını düşünüyor.
Bloomberg LP'nin yardım kuruluşu Bloomberg Philanthropies'in de Ukranyalı sığınmacılara yardım için 40 milyon dolar bağış yapacağı açıklandı.