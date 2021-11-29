Bloomberg: Limak ve Fransız Vinci Antalya Havalimanı'nın işletmesi için ortak teklif verecek

Limak ve Fransız Vinci Türkiye’nin yolcu trafiği açısından en büyük üçüncü havalimanı Antalya Havalimanı’nın işletme süresini 25 yıllığına almak için ortak teklif vermeye hazırlanıyor.

Bloomberg'e bilgi veren kaynaklara göre Fraport-TAV ortaklığının işlettiği havalimanının işletme süresi 2027 yılında doluyor. Yeni işletme ihalesine 1 Aralık’ta çıkılacak. Kaynaklar Fraport-TAV’ın da ihaleye katılmaya hazırlandığı belirtti. Limak konuya ilişkin yorum yapmazken Vinci SA ilk etapta soruları yanıtlamadı.