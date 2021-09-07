Bloomberg: İhtiyaç kredilerinin sınırlandırılmasında BDDK ile bankalar anlaşamadı; ekonomi yönetiminde de iki farklı görüş mevcut olabilir

Son dönemlerde ihtiyaç kredilerindeki hızlı artışı frenlemek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi banka temsilcilerinin 2 Eylül Perşembe günü bir araya geldiği öğrenildi.

BloombergHT kanalından Sefer Yüksel, BDDK yetkililerinin ihtiyaç kredilerindeki artışın enflasyon ve cari açık tarafındaki olumsuz yansımalarının altını çizdiğini, toplantıya katılan bankaların ise geçen yılın ağustos ayı ile bu yılın ağustos ayı kıyaslandığında ihtiyaç kredilerindeki artışın yüzde 15 olduğunu ve aynı dönemde enflasyonun yüzde 19 olduğunun altını çizdiklerini belirtti.

Bloomberg haber ajansından Aslı Kandemir ise toplantıya katılan bankaların BDDK’nın ihtiyaç kredilerin sınırlandırılması talebine karşı çıktıklarını belirtti. Toplantı tutanaklarını gördüğünü belirten Kandemir, banka yöneticilerinin kredilerdeki artışın enflasyonun altında kaldığını söyleyerek kendilerini savunduklarını aktardı.

Hangi önlemler konuşuldu?

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kredileri sınırlandırmaya yönelik olarak komisyon ve ücretlerin artırılması ile kredilere limit getirilmesinden söz etti. Merkez Bankası’nın belirli bir seviyenin üzerindeki ihtiyaç kredileri için bankalara ek zorunlu karşılık oranı uygulaması da masadaki seçeneklerden biriydi…

Bloomberg, bankalarla BDDK arasındaki farklılığın, ekonomi yönetiminde kredilerle ilgili farklı görüşlerin mevcudiyetinin işareti olabileceğini de kaydetti. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizin indirilmesini istediği, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ise ihtiyaç kredilerinin sınırlandırılmasını hedeflediği hatırlatıldı.