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Ekonomi

Bloomberg: Hükümet kamu bankalarına sermaye enjekte etmeye hazırlanıyor

20 Nisan 2020 11:30

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Hükümet'in kamu bankalarına sermaye enjekte etmeyi planladığını öne sürdü.

Bloomberg, amacın kamu bankalarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen şirketleri daha güçlü bir şekilde desteklemesi olduğunu belirtti.

Habere göre sermaye enjekte edilecek bankalar, Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank. Yüksek miktarda kredi verdikleri için bu bankaların sermaye enjeksiyonuna ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Devlet bankalarına geçtiğimiz yıl da 28 milyar lira sermaye enjeksiyonu yapılmıştı.

 

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