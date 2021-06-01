Bloomberg HT: Tüketici güveni son 11 yılın en düşük seviyesinde

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi, Mayıs ayında 55.20 seviyesine geriledi. Bu seviye endekste Ocak 2010'dan bu yana en düşük oran olarak kaydedildi.

Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.75 gerileyen Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi, 55.20 seviyesine oturdu. Böylelikle, Ocak 2010'dan başlayan endeksin en düşük değeri olarak kaydedildi. Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin mevcut durum algısında ve geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme yaşanırken, tüketim eğiliminde artış izlendi.

Döviz kurlarındaki baskı

Pandemiye bağlı ekonomik aktivitedeki gerileme, Mayıs ayının ilk yarısında Tüketici Güveni'nde görülen gerilemenin en temel nedeni olarak öne çıktı. Finansal piyasalar ve özellikle döviz kurlarındaki baskının devam etmesi de düşüşün diğer bir nedeni gibi göründü. Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.90 azalarak 68.03 değerini aldı.

Tüketim eğiliminde artış

Diğer taraftan, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 20.53 artarak 36.75 oldu. Baz etkisiyle artış oranı yüksek olsa da endeksin seviye olarak düşük seyrettiği görüldü.