Bloomberg HT: Merkez Bankası'nın dördüncü müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 2,5 milyar dolar

Bloomberg HT, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı dördüncü ve en büyük döviz müdahalesinde tutarın yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, Dolar/TL ’nin 14,75’e kadar yükselmesinin ardından piyasaya müdahale etti.

Merkez Bankası’ndan gelen açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 1 Aralık'ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

TCMB’nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. TCMB’nin dördüncü ve son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükseldi.

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