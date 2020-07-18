BloombergHT: Kamu bankalarının döviz açığı yasal sınırı aştı; üstelik 'hedge' edilmediler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı son verilere göre kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki fark 2020’de yaklaşık iki kat artarak 10 Temmuz itibarıyla 9.74 milyar doları buldu.

BloombergHT’nin haberine göre kamu bankalarının yasal özkaynakları aynı dönem itibariyle 32.2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu, net döviz açığının kamu bankalarının sermayelerinin yüzde 30’una ulaştığı anlamına geliyor. İlgili mevzuat net döviz açığının sermayenin yüzde 20’si düzeyinde olmasını öngörüyor ancak yılda altı kez bu oranın aşılmasına müsaade ediliyor.

Türk bankaları döviz yükümlülüklerinin yarattığı riski, Swaplar (Para takası) ve opsiyon sözleşmeleriyle dolar ve euro alarak hedge ediyorlar. (Hedge etme: Riskten korunma amaçlı yapılan finansal işlem.) BloombergHT, “siyasi yönetimin kur istikrarına önem vermesi” nedeniyle 9.7 milyar dolarlık açığın bir kısmının banka bilançolarına aktarıldığını belirtti.