Erdoğan'ın, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle yaptığı görüşme saat 15.00'da başladı. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de hazır bulundu. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Bloomberg HT kaynakları, dolar kurundaki zirve ve Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapacağını duyurmuştu.

Dolar bugün sabah saatlerinde yükselişe geçerek tarihi zirvesini 14,60 liraya çıkardı. Dolar kurundaki söz konusu yükselişin ardından TCMB, döviz satışıyla piyasaya müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından dolar kuru 14,26 seviyelerine kadar çekildi.

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