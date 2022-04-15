Bloomberg HT: Erdoğan'ın açıkladığı 150 milyar liralık kredinin fonlamasını Merkez Bankası sağlayacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 milyar liralık ihracatçı, 50 milyarlık turizmci kredisinin fonlaması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sağlanacak.

Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre, krediler ithal ikamesine dönük yatırım yapacak ve döviz gelir taahhüdü bulunan yatırımlara aktarılacak. Yerli makine yatırımları önceliklendirilecek.

Krediler, döviz kazandırıcı sektörlerde, döviz gelir taahhüdü karşılığında sağlanacak. Öncelik, ithal ikamesinde kullanılabilecek makine ve teçhizat yatırımlarında olacak. Bu yatırımlarda da yerli makine yatırımları önceliklendirilecek.

Sağlanması düşünülen kredilerin belirli bir süre ödemesiz olması da bekleniyor. Merkez Bankası fonlaması ile sağlanacak kaynağın sadece kamu bankaları ile mi özel bankalar da dahil edilecek şekilde mi olacağı ise daha sonra açıklanacak.

TCMB makroihtiyati tedbir vurgusu yapmıştı

Merkez Bankası, PPK metninde “Kurul, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu değerlendirmiştir. Bu çerçevede Kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir” ifadelerine yer vermişti.

Söz konusu paket KOBİ’ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limiti olan yüzde 9’a varan yıllık faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz 3 ila 10 yıl arası vade ile kullandırılacak