Bloomberg: Faiz indirimleri ihracatçılar ve inşaatçıları daha zengin, yoksulları daha yoksul yapıyor

T24 Ekonomi Servisi

Bloomberg’de yayınlanan haber analizde Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin Türkiye’deki gelir adaletsizliği ve eşitsizliği artırdığı belirtildi.

Analizde Türkiye’de gelir dağılımının hızla bozulduğuna dikkat çekildi. En az gelir elde eden yüzde 20’lik kesimin milli gelirden aldığı pay geçen yıl yüzde 0.3 azalarak yüzde 5.9’a indi. En çok kazanan yüzde 20’lik kesimin payı ise yüzde 1.2 atarak yüzde 47.5’e çıktı.

Gelir dağılımındaki adaleti ölçen Gini katsayısı da 2014'ten sonra bozularak 0.4'ün üzerine çıktı.

Analizde Türk Lirası’ndaki değer kaybının ihracatçıların ve emlak zenginlerinin servetlerinin daha da büyümesine yol açtığı, buna karşılık gıda enflasyonu ve kiralardaki sert artışların yoksulların durumunu daha da zorlaştırdığı vurgulandı. Bloomberg, yoksulların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geleneksel seçmen tabanını oluşturduğunu hatırlattı.

Krediye bağlı büyümenin geçtiğimiz seçimlerde iktidar partisinin işine yaradığına dikkat çekilen analizde, bununla birlikte bu politikanın olumsuz etkilerinin geçtiğimiz yıllarda kendini belli ettiği ifade edildi. Bloomberg, Covid pandemisinin sürdüğü bir ortamda aynı politikanın yeniden denenmesinin toplumsal maliyetinin çok daha büyük olacağı savunuldu.

2021’in üçüncü çeyreğinde emlak fiyatlarının Türkiye’de yüzde 13.2 arttığı kaydedilen analizde, bunun Avrupa’nın en yüksek oranı olduğunun altı çizildi.

Bloomberg, pandemide Türkiye’de mutlak yoksul sayısının 1.6 milyon kişi arttığını da ifade etti.