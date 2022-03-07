Bloomberg'e konuşan yetkililer: ABD, AB katılmasa bile Rus petrolüne ithalat yasağı uygulayabilir

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ABD'nin ilk etapta Avrupalı müttefikleri katılmasa bile Rus petrolüne ithalat yasağı getirebileceği belirtildi.

Bloomberg'e konuşan iki kaynak, ABD'nin Rus petrolüne ithalat yasağı ile ilgili henüz kesin bir karar vermediğini; hamlenin boyutu ve zamanının da henüz belli olmadığını belirtti. Washington'ın kararın yaptırımı uygulayan ülkelere de potansiyel olumsuz etkileri hakkında müttefikleriyle temas halinde olduğu belirtildi.

Biden yönetiminin Rus petrolü yasağı ihtimali üzerinde durduğunun açıklanmasının ardından petrol fiyatı Asya piyasasında 139 doları gördü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya petrollerinin ithaline yasak getirebilecek bir adımla ilgili Avrupa Birliği ile etkin bir şekilde müzakere yürütüldüğünü söyledi. Almanya'nın ise bu hamleye karşı durduğu biliniyor.

Kaynaklar, AB bu yaptırıma katılmasa bile tek başına Rus petrolünün ABD'ye ithalatını yasaklayabileceğini ifade etti.