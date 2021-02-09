Bloomberg: Türk yetkililer, 'ABD'nin YPG'ye destek vermemesi durumunda S-400'de taviz vermeye hazırız' dedi

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Bloomberg'e konuşan Türk kaynaklar, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlere destek vermeyi bırakması durumunda Ankara'nın S-400 başlığında taviz verebileceğini söyledi.

Türk kaynaklar, böyle bir anlaşmaya varılması durumunda Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri sınırlı olarak kullanmayı taahhüt edebileceğini ifade etti. Yetkililer, Türkiye'nin gelecekte ABD yapımı silah sistemlerinin yedek parçalarını almaya devam edebilmek ve ekonomisine zarar gelmesini önlemek için böyle bir adım atabileceğini ifade etti.

İsminin paylaşılmasını istemeyen iki kaynak, Ankara'nın aynı zamanda Washington'ın Türkiye'nin terör örgütü olarak nitelendirdiği YPG'yi kuvvetlendirmesini önlemeyi planladığını dile getirdi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün S-400 gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız" ifadelerini kullandı. Akar hava savunma sistemiyle ilgili olarak, "Sürekli kullanacağız diye bir şey yok. Tehdit durumuna göre kullanımına karar veririz” dedi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield geçen hafta Washington'ın Suriye'deki Kürt güçlerle çalışma konusundaki politikasının değişmediğini ve uygulanan yaptırımların kalkması için Türkiye'nin S-400'lerden kurtulması gerektiğini ifade etmişti.