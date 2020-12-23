Bloomberg: Demirtaş kararından sonra AİHM'e siber saldırı düzenlendi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'nin dört yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "derhal tahliyesi" kararının ardından AİHM'e siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Bloomberg tarafından aktarılan haberde, AİHM'e yönelik siber saldırının Selahattin Demirtaş kararının ardından gelmesine dikkat çekildi. Haberde siber saldırının, “22 Aralık tarihinde, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılma kararını” açıklamasının ardından yapıldığı vurgulandı.

Siber saldırıyı Anka Neferler Timi’nin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla üstlendiği iddia edildi ancak Bloomberg, hesabın gerçeklik doğrulanmasının henüz gerçekleştirilemediğini aktardı. Haberde, grubun daha önce Yunanistan ve Türkiye arasında gerginliklerin arttığı bir dönemde, Yunan hükûmetinin sayfasını da hedef aldığına dikkat çekildi.

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