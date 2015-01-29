Bloomberg: CNBC-e'nin satışı için görüşmeler başladı

Ekonomi kanalı Bloomberg, Doğuş Holding'in CNBC-e'nin Discovery ile satış görüşmeleri yaptığını öne sürdü.

Bloomberg’in haberine göre Amerikalı ünlü Discovery, Türkiye’de bir televizyon kanalı frekansı almak için Doğuş Holding’le görüşmeler yapıyor.



Bünyesinde ‘Shark Week’, ‘Mythbusters’ gibi programları bulunduran Discovery Chanel'ın da sahibi olan kurum aynı zamanda TLC ve Animal Planet gibi kanalların da sahibi. Doğuş Holding Kurumsal İletişim Direktörü Beyza Karaoğlan ve Discovery’nin Başkan Yardımcısı Michelle Russo satın alma konusunda yorum yapmayı reddetti.