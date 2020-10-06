Bloomberg: Bitcoin 2025'e kadar 100 bin doları görebilir

Bloomberg, son kripto haber bülteninde 'in (BTC) fiyatına "sıfır ekleme" eğiliminde olduğunu, kripto paranın dört yıldan kısa süre içerisinde 1000 dolardan 10 bin dolara yükseldiğini belirtti.

Olgunlaşma süreci bu trendi yavaşlatmış olsa da, Bloomberg trendin sona erdiğini düşünmüyor. Bu tür bir yükselişin tekrar yaşanabileceğini belirtilen bültende, yine de bunun biraz zaman alabileceği açıklandı.

Bloomberg bülteninde, "Bitcoin geçmiş kazanımlarını olgunlaşma sürecinde tekrar ederse, 2025'te 100 bin dolara ulaşabilir" ifadeleri kullanıldı.

Bloomberg, tarihsel trendlere ek olarak temel arz ve talep faktörlerinin de Bitcoin'in yükselişini desteklediğini belirtti. Toplam arzın yaklaşık yüzde 90'ı oluşturulmuşken, Bitcoin'e olan talep artmaya devam ediyor.

Bloomberg, kısa vadeli fiyat tahmininde ise Bitcoin'in yıl sonuna kadar 14 bin doları görebileceğini düşünüyor.