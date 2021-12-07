Bloomberg: BAE heyeti, Ankara'da Türk savunma sanayi şirketleriyle görüştü

İsmini açıklamayan yetkililer BAE’nin fiili lideri Şeyh Muhammed bin Zayid El-Nahyan’ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden iki hafta sonra bu görüşmenin gerçekleştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen BAE lideri, Türkiye’ye yatırım konusunda anlaşma sağlamıştı.

Türk drone üreticilerinin temsilcileriyle de görüşüldü Bloomberg’e konuşan kaynaklar, BAE heyetinin Pazartesi günü Savunma Sanayi Başkanlığı ve Aselsan gibi Ankara merkezli savunma şirketleriyle görüştüğünü aktardı. Heyetin ayrıca Türk drone üreticilerinin temsilcileriyle de görüştüğü öne sürüldü. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Aselsan konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı da Bloomberg’in sorularını yanıtsız bıraktı. Geçen ay Türkiye’ye gelen BAE fiili lideri enerji, petrokimya, teknoloji, altyapı, gıda ve tarım gibi farklı alanlarda yatırımı masaya yatırmıştı. Bloomberg, Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan İsmail Demir’in Pazar günü bir grup gazeteciyle görüştüğünü ve ihracatın gündemde olduğunu söylediğini hatırlattı. Son dönemde bölgesel çekişmelere ara veren Birleşik Arap Emirlikleri başta Türkiye olmak üzere birçok ülke ile ilişkilerini yumuşatma kararı almıştı.